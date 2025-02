Παρελθόν αποτελεί για τους Μιλγουόκι Μπακς ο Κρις Μίντλετον, ο οποίος θα καταλήξει στους Ουίζαρντς, με τον Κάιλ Κούζμα να κάνει την αντίθετη διαδρομή, για να αγωνιστεί στα «ελάφια».

Αυτή την ανταλλαγή αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια του «ESPN», τονίζοντας ότι οι δύο ομάδες έδωσαν τα χέρια για το εν λόγω trade.

Ο 33χρονος Μίντλετον αποχωρεί από τα «ελάφια» μετά από 11,5 χρόνια, έχοντας κατακτήσει στο διάστημα αυτό ένα πρωτάθλημα και έχοντας γίνει τρεις φορές all-star.

Είναι ο μοναδικός παίκτης ο οποίος έχει αγωνιστεί δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του “Greek Freak”, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς και ο ρόλος του στους Μπακς έχει περιοριστεί αισθητά.

Φέτος μετράει 12,6 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 4,4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 23 αώνες, εκ των οποίων μόλις στους επτά ήταν βασικός.

Από την άλλη, ο Κούζμα είναι νεότερος (29 ετών), υγιέστερος και έχει εμπειρία πρωταθλητισμού με τους Λέικερς, με τους οποίους κατέκτησε τον τίτλο στη «φούσκα» του Ορλάντο, το 2020.

Πάντως θα χρειαστεί να αφήσει την κανονική θέση του (πάουερ φόργουορντ) και να παίξει στο «3» στο Μιλγουόκι.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια αγωνίστηκε στην Ουάσινγκτον, η οποία έχει φέτος το χειρότερο ρεκόρ στο NBA (8-41) και είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει σχεδόν οποιονδήποτε παίκτη της, προκειμένου να επενδύσει σε νεότερους.

Στην ανταλλαγή ενδέχεται να συμπεριληφθούν ο 22χρονος φόργουορντ των Ουίζαρντς, Πάτρικ Μπάλντουιν, και ο ρούκι γκαρντ των Μπακς, Ει Τζέι Τζόνσον.

Breaking: The Milwaukee Bucks are trading Khris Middleton, AJ Johnson and a pick swap to the Washington Wizards for Kyle Kuzma, Patrick Baldwin Jr. and second-round draft compensation, sources tell ESPN. pic.twitter.com/hCOzqqqUXE

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2025