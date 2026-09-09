Νέο επαγγελματικό κεφάλαιο, νέα πόλη και πλέον… νέο σπίτι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σούπέρ σταρ μετά την ανταλλαγή του από τους Μπακς στους Χιτ, φαίνεται πως έχει αρχίσει να οργανώνει την ζωή του στο Μαϊάμι, κάνοντας μια εντυπωσιακή επένδυση σε ακίνητο.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, εταιρεία που συνδέεται με τον 31χρονο άσο κατέβαλε 13,5 εκατ. δολάρια για να πολυτελή έπαυλη στο Πάινκρεστ, όπου αναμένεται να εγκατασταθεί μαζί με την οικογένειά του.

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