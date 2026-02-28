Στην 140ή Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ), το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου (IFAB) ενέκρινε μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ρυθμού των αγώνων και στη μείωση της σπατάλης χρόνου σε όλο το παιχνίδι καθώς και στην παρεμβατικότητα του VAR που θα μπορεί πλέον να παρέμβει για λανθασμένα κόρνερ και δεύτερες κίτρινες.

Οι εγκεκριμένες αλλαγές, οι οποίες θα εφαρμοστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 και σε άλλες διοργανώσεις, ανταποκρίνονται άμεσα στις εκκλήσεις ενδιαφερομένων από ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα, για πρακτικά εργαλεία για την προστασία του αποτελεσματικού χρόνου παιχνιδιού.

