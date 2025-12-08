O Νεϊμάρ βοήθησε την αγαπημένη του Σάντος να παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία της Βραζιλίας, σημειώνοντας πέντε γκολ στους τρεις τελευταίους αγώνες, αν και αγωνιζόταν με σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο (μερική ρήξη μηνίσκου), που θα τον οδηγήσει στο χειρουργείο.

Μετά τη νίκη (3-0) επί της Κρουζέιρο, ο 33χρονος Βραζιλιάνος σούπερ σταρ, παραδέχθηκε, ότι την ημέρα που ακολούθησε τον αγώνα με την Φλαμένγκο, χρειάστηκε να ζητήσει ψυχολογική βοήθεια.

«Μετά τον αγώνα με τη Φλαμένγκο, δέχτηκα υπερβολική κριτική. Όταν πρόκειται για μένα, πάντα το παρακάνουν. Και αυτή τη φορά, ήταν η πρώτη φορά που ζήτησα βοήθεια, που η συναισθηματική μου κατάσταση έφτασε στο μηδέν. Ότι δεν είχα πλέον τη δύναμη να σταθώ ξανά στα πόδια μου.

Όλα όσα ήταν χαρά την περασμένη σεζόν, τώρα είναι θλίψη.

Ο προπονητής μου, οι συμπαίκτες μου, η οικογένειά μου, ήταν απίστευτα σημαντικοί εκείνη την περίοδο, που με βοήθησαν να σταθώ ξανά στα πόδια μου. Τους ευχαριστώ όλους λοιπόν, γιατί αν δεν ήταν αυτοί, δεν νομίζω ότι θα είχα τη δύναμη να επιστρέψω», είπε και πρόσθεσε:

«Είχα ήδη κάνει θεραπεία πριν από λίγο καιρό, αλλά δεν ήταν επειδή ήμουν άρρωστος, ήταν επειδή ήθελα αυτοβοήθεια, να βοηθήσω περισσότερο τον εαυτό μου. Αλλά αυτή τη φορά, ήταν η πρώτη φορά που η συναισθηματική μου κατάσταση έφτασε στο μηδέν. Ομολογώ ότι είμαι πολύ συναισθηματικά δυνατός, μπορώ να αντέξω πολλά, αλλά αυτή τη φορά δεν άντεξα άλλο.»