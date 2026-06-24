Η Βραζιλία βρίσκεται ήδη σε θέση πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026, αλλά αυτό δεν αρκεί τον Αντσελότι. Ο Ιταλός τεχνικός θέλει η ομάδα του να κλείσει την πρώτη φάση επικεφαλής του 3ου ομίλου και το «εισιτήριο» γι’ αυτό περνά μέσα από τη νίκη επί της Σκωτίας τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/6, 01:00) στο Μαϊάμι.

Η εικόνα της «σελεσάο» μέχρι στιγμής δεν έχει πείσει. Η ισοπαλία με το Μαρόκο άφησε πίσω της ερωτηματικά για μια ομάδα που στερείται σταρ εκτός του Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι με την ισοφάριση. Η εύκολη επικράτηση κόντρα στην Αϊτή χαλάρωσε λίγο την πίεση, χωρίς όμως να σβήσει εντελώς τις αμφιβολίες για μια ομάδα που δεν έχει βρει ακόμη τον ρυθμό της.

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