Στην αλλαγή της συμπεριφοράς του Κιλιάν Εμπαπέ από την ημέρα που πήρε μεταγραφή στην Παρί Σεν Ζερμέν ο Λιονέλ Μέσι, αναφέρθηκε ο Νεϊμάρ, τονίζοντας ότι ο Γάλλος αστέρας ζήλευε τον Αργεντίνο.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Στην αρχή, τον αποκαλούσα ”Golden Boy”. Παίζαμε μαζί και του είπα ότι είχε γίνει ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και ότι θα ήμουν πάντα εκεί για να τον βοηθήσω, να μιλήσω μαζί του. Ήρθε στο σπίτι μου, δειπνήσαμε μαζί. Όταν έφτασε ο Μέσι ζήλεψε λίγο. Δεν ήθελε να με μοιραστεί με κανέναν. Έτσι άρχισαν τα προβλήματα και η συμπεριφορά του άλλαξε».

Σε ερώτηση γιατί θεωρεί ότι δεν λειτούργησε στην Παρί Σεν Ζερμέν είπε: «Εγωισμός. Νομίζω ότι το να έχεις εγωισμό είναι καλό, πρέπει να πιστεύεις ότι είσαι ο καλύτερος. Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι δεν παίζεις μόνος. Στις μέρες μας, αν δεν βοηθήσουν όλοι, είναι αδύνατο να κερδίσεις ο,τιδήποτε».