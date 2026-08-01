Ο Νεϊμάρ βρέθηκε στο επίκεντρο των σχολίων μετά την παρουσία του στον γάμο του στενού του φίλου και παγκόσμιου πρωταθλητή στο σερφ, Γκαμπριέλ Μεντίνα με την influencer Ισαμπέλα Αράντες.

Ο Βραζιλιάνος σταρ της Σάντος, που ήταν και ένας από τους κουμπάρους του γαμπρού, εμφανίστηκε με ολόμαυρο σμόκιν και μπερέ, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους καλεσμένους που ακολουθούσαν συγκεκριμένη χρωματική παλέτα.

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