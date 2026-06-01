Ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στο Παρίσι για την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένας 20χρονος σκοτώθηκε τη νύχτα, όταν η μοτοσικλέτα του προσέκρουσε σε τσιμεντένια εμπόδια που είχαν τοποθετηθεί σε ράμπα εξόδου του περιφερειακού δρόμου, εν μέσω των εορτασμών για τη δεύτερη διαδοχική ευρωπαϊκή «στέψη» της ομάδας του Λουίς Ενρίκε.

