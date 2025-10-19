Τραγική κατάληξη είχε η απαγωγή ενός νεαρού ποδοσφαιριστή από τη Σενεγάλη, τον οποίο οι δράστες δελέασαν με το όνειρο ενός επαγγελματικού συμβολαίου.

Η υπόθεση της απαγωγής του ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο τρόπο, καθώς ο πολλά υποσχόμενος Σενεγαλέζος τερματοφύλακας, Τσεΐκ Τουρέ, βρέθηκε τελικά νεκρός στη Γκάνα.

Ο Τσεΐκ Τουρέ, άφησε την τελευταία του πνοή στα χέρια των απαγωγέων του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός έπεσε θύμα ένας δικτύου απάτης και εκβιασμού, που τον προσέγγισε με ψεύτικες υποσχέσεις περί επαγγελματικού συμβολαίου σε ποδοσφαιρική ομάδα.

Δυστυχώς, τα σχέδιά τους αποδείχθηκαν ειδεχθή. Το όνειρο του Τουρέ μετατράπηκε σε εφιάλτη, καθώς έπεσε θύμα απαγωγής, με τους δράστες να ζητούν λύτρα από την οικογένειά του, για να τον ελευθερώσουν.

Ωστόσο, η οικογένεια του άτυχου Σενεγαλέζου δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό, με τραγική συνέπεια τον θάνατο του νεαρού τερματοφύλακα, από τα χέρια των απαγωγέων του.

Οι Αρχές της Σενεγάλης συνεργάζονται με την αστυνομία της Γκάνα προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση και να διασαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του.

Triste nouvelle pour le football sénégalais… 💔 Le jeune gardien Cheikh Touré, espoir formé à Esprit Foot Yeumbeul, nous a quittés dans des circonstances dramatiques. 🕊️🇸🇳 Le jeune joueur aurait été piégé par un groupe d’individus mal intentionnés lui faisant miroiter des… pic.twitter.com/5x313gxWd3 — Foot Mercato (@footmercato) October 19, 2025

Πηγή: africasoccer.com

Επιμέλεια: Π.Π.