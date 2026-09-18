Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής (18/9) τις επιλογές του για τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της εθνικής Ιταλίας στο Nations League, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της πορείας της «σκουάντρα ατζούρα» στη διοργάνωση.

Ο Ιταλός ομοσπονδιακός τεχνικός κάλεσε συνολικά 34 ποδοσφαιριστές, από αυτούς, εννέα βρίσκονται για πρώτη φορά στις κλήσεις της εθνικής ομάδας.

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