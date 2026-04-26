Νέο σκάνδαλο αναστατώνει το ιταλικό ποδόσφαιρο. Ο αρχιδιαιτητής των Serie A και Serie B, Τζανλούκα Ρόκι, τέθηκε υπό έρευνα από την Εισαγγελία του Μιλάνου για συνέργεια σε αθλητική απάτη.

Η υπόθεση αφορά τη σεζόν 2024-25 και φέρεται να ξεκίνησε από καταγγελία πρώην μέλους της ΑΙΑ (Ιταλικής Ένωσης Διαιτητών) που έφτασε στο γραφείο του εισαγγελέα ήδη από το περασμένο καλοκαίρι. Αρμόδιος εισαγγελέας είναι ο Μαουρίτσιο Ασιόνε.

Σε βάρος του Ρόκι διατυπώνονται τρεις κατηγορίες. Σύμφωνα με τα έγγραφα που είδε το πρακτορείο AGI, ο αρχιδιαιτητής φέρεται να παρενέβη στον ορισμό διαιτητών για δύο κρίσιμα παιχνίδια της Ίντερ κατά τη σεζόν 2024-25, ενώ παράλληλα κατηγορείται για παραβίαση του πρωτοκόλλου VAR κατά τον αγώνα Ουντινέζε-Πάρμα την 1η Μαρτίου 2025.

