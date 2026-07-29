Οι αντιδράσεις για το σχέδιο της FIFA να πουλήσει μερίδια της εμπορικής της δραστηριότητας σε ιδιώτες επενδυτές δεν λένε να κοπάσουν, με νέους φορείς να προστίθενται καθημερινά στη λίστα όσων εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που ανακοινώθηκε η κίνηση.

Η Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής (CONCACAF) έγινε η τελευταία που τοποθετήθηκε δημόσια, δηλώνοντας πως δεν είχε καμία ενημέρωση για το σχέδιο πριν αυτό γίνει γνωστό μέσω δημοσιευμάτων και της επίσημης ανακοίνωσης της FIFA.

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