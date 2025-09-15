Νέο παγκόσμιο ρεκόρ πραγματοποίησε ο Αρμίντας Ντουπλάντις στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Ο απίστευτος Σουηδός άλτης, στον τελικό του επί κοντώ, στον οποίο ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε τη δεύτερη θέση, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο, ανέβασε τον πήχη στο 6,30μ και κατάφερε να τον ξεπεράσει με την τρίτη προσπάθεια.

Έτσι έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ για 14η φορά, γράφοντας ακόμη μία «χρυσή» σελίδα στο βιβλίο της καριέρας του.