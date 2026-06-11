Ο Αμερικανός Τζα’ Κόμπι Θαρπ με απίστευτη εμφάνιση σήμερα, Πέμπτη (11/6) πραγματοποίησε νέο Παγκόσμιο ρεκόρ στα 110 μέτρα με εμπόδια, και μάλιστα στις προκριματικές σειρές του Πρωταθλήματος NCAA, που διεξάγεται στο Γιουτζίν του Όρεγκον.

Ο 20χρονος Αμερικανός δρομέας τρέλανε τα… χρονόμετρα τερματίζοντας την απόσταση σε 12 δευτερόλεπτα και 75 εκατοστά (άνεμος: +1,0 μ/δ). Η επίδοση του 20χρονου δρομέα ταχύτητας, αναμένεται να επικυρωθεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου τις επόμενες ημέρες.

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