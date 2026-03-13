Η χαρά της Μονακό μετά τη σπουδαία εντός έδρας νίκη επί του Ολυμπιακού δεν κράτησε πολύ, καθώς τα νέα για τον Μάικ Τζέιμς που προέκυψαν την Παρασκευή (13/03) θολώνουν τα σχέδια της ομάδας για την επόμενη περίοδο.

Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος του Πριγκιπάτου, ο έμπειρος Αμερικανός γκαρντ υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις για τον τραυματισμό που αισθάνθηκε στο πρόσφατο ματς με τους «ερυθρόλευκους». Οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός πλάνων για το άμεσο μέλλον.

