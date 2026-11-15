Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στην Μπαρτσελόνα, που ενημέρωσε ότι εκτός δράσης θα τεθεί για τις επόμενες τρεις εβδομάδες ο Ουμότζα Γκίμπσον, με μυϊκό τραυματισμό στους κοιλιακούς. Ευχάριστα νέα για τον Χουάν Νούνιεθ.

Λίγες ημέρες μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Παναθηναϊκού, η Μπαρτσελόνα καλείται να διαχειριστεί ακόμη ένα πρόβλημα τραυματισμού τη φετινή σεζόν, καθώς ο Ουμότζα Γκίμπσον υπέστη θλάση στους μυς του αριστερού κοιλιακού τοιχώματος, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους πράσινους για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

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