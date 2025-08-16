Χωρίς ακόμη έναν βασικό παίκτη της θα παραταχθεί στον 4ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ η Γαλλία. Σύμφωνα με την «L’ Equipe”», ο Βενσάν Πουαριέ, αντιμετωπίζει σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο και δεν είναι σε θέση να ενισχύσει τους «μπλε».

H «ασημένια» των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024 και «ασημένια» του Ευρωμπάσκετ 2022, Γαλλία ήδη μετρά σημαντικές απουσίες στη ρακέτα, καθώς εκτός, ενόψει του Ευρωμπάσκετ, έμειναν οι τραυματίες Ρούντι Γκομπέρ, Βικτόρ Oυεμπανιαμά, Ματίας Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ.

Ο σέντερ της Εφές αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν ότι δεν προλαβαίνει το εναρκτήριο τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 27 Αυγούστου.