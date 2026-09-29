Οι Βανκούβερ Γουάιτκαπς προχώρησαν στην επέκταση του συμβολαίου του Τόμας Μίλερ, ο οποίος θα παραμείνει στον Καναδά έως τη σεζόν του 2027. Για την εξέλιξη μίλησε ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Άξελ Σούστερ, ο οποίος τόνισε:

«Από τη στιγμή που ήρθε, πριν από λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, ο Τόμας έχει αγκαλιάσει πλήρως αυτόν τον σύλλογο, αυτή την πόλη κι αυτή την επαρχία. Έχει ενισχύσει περαιτέρω τη νοοτροπία νικητή που έχουμε καλλιεργήσει στην ομάδα μας τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύοντας παράλληλα πόσο αφοσιωμένος είναι στο να βοηθήσει τον σύλλογο να πετύχει και πόσο πολύ θέλει τη νίκη. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι έχουμε φτάσει σε νέα επίπεδα ως σύλλογος από τότε που ήρθε ο Τόμας».

Από τον Αύγουστο του 2025, ο Μίλερ μετράει 19 τέρματα και 12 ασίστ σε 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ συνέβαλε στο να πετύχει ο σύλλογος ρεκόρ 19 νικών, 4 ηττών και 6 ισοπαλιών στα 29 παιχνίδια που ξεκίνησε ως βασικός στο MLS.

«Φτάσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στον τελικό του MLS Cup και καθιερωθήκαμε ως μία από τις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος. Ο Τόμας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία χάρη στο κορυφαίο ταλέντο του, τις επιδόσεις και την ηγετική παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρατείνει την παραμονή του σε εμάς, καθώς συνεχίζουμε την προσπάθεια για την κατάκτηση τίτλων σε όλα τα μέτωπα», συμπλήρωσε ο Σούστερ.