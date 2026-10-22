Ο Πιέρο Αουσίλιο αναμένεται να αναλάβει το πόστο του αθλητικού διευθυντή στην Τότεναμ, με τις δύο πλευρές να είναι στο τελικό στάδιο των επαφών.

Ο 51χρονος παράγοντας από το Μιλάνο ήταν για 12 χρόνια στο ίδιο πόστο στην Ίντερ, αλλά λύθηκε η συνεργασία του τον περασμένο μήνα και είναι σε συζητήσεις για δουλέψει στην ομάδα του Λονδίνου.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «Il Giornale» ο Αουσίλιο αποτελεί επιλογή του τεχνικού των «Σπερς», Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, ο οποίος έπεισε τη διοίκηση πως είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να συνεργαστεί μαζί του.