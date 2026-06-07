Ο Ζήσης Βρύζας είναι και επίσημα ο νέος Αθλητικός Διευθυντής του ΑΠΟΕΛ, με την ομάδα της Λευκωσίας να ανακοινώνει τη συμφωνία των δύο πλευρών για τα επόμενα δύο χρόνια.
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Ο Ζήσης Βρύζας είναι και επίσημα ο νέος Αθλητικός Διευθυντής του ΑΠΟΕΛ, με την ομάδα της Λευκωσίας να ανακοινώνει τη συμφωνία των δύο πλευρών για τα επόμενα δύο χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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