Ο Ζήσης Βρύζας είναι και επίσημα ο νέος Αθλητικός Διευθυντής του ΑΠΟΕΛ, με την ομάδα της Λευκωσίας να ανακοινώνει τη συμφωνία των δύο πλευρών για τα επόμενα δύο χρόνια.

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