Ο Πάολο Βανόλι είναι πλέον με κάθε επισημότητα ο αντικαταστάτης του Στέφανο Πιόλι στην τεχνική ηγεσία της Φιορεντίνα.

Η πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού ανακοινώθηκε επίσημα το μεσημέρι της Παρασκευής από τους «Βιόλα», χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί η διάρκεια του συμβολαίου του.

Ο πρώην προπονητής της Σπαρτάκ Μόσχας καλείται να «αναζωογονήσει» την ομάδα της Τοσκάνης, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 20ή (τελευταία) θέση της Serie A, με μόλις 4 βαθμούς σε 10 αγώνες.

«Η Φιορεντίνα ανακοινώνει ότι ο Πάολο Βανόλι είναι ο νέος προπονητής της πρώτης ομάδας. Γεννημένος στο Βαρέζε στις 12 Αυγούστου 1972, ο Βανόλι έχει προπονήσει τις Εθνικές ομάδες Νέων της Ιταλίας σε επίπεδα U16, U18 και U19, τη Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία κατάκτησε ένα Κύπελλο Ρωσίας, τη Βενέτσια και την Τορίνο. Ο νέος προπονητής της Φιορεντίνα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση στο Viola Park σήμερα το απόγευμα», ανακοίνωσε ο ιταλικός σύλλογος.