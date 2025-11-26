Ο Νεϊμάρ συνεχίζει να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τραυματισμών. Ο 33χρονος Βραζιλιάνος σούπερ σταρ, που έχει ταλαιπωρηθεί από συνεχείς τραυματισμούς τους τελευταίους μήνες, θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες τρεις με τέσσερις εβδομάδες λόγω νέου τραυματισμού στο δεξί γόνατο.

Να σημειωθεί πως τους τελευταίους μήνες, το όνομα του Νεϊμάρ έχει γίνει πρωτοσέλιδο κυρίως για λόγους εκτός γηπέδου, καθώς ο Βραζιλιάνος σταρ δυσκολεύεται αρκετά στη Σάντος.

Λόγω της θεωρούμενης ως ακατάλληλης συμπεριφοράς του κι εμπλεκόμενος σε μια σύγκρουση με έναν δημοσιογράφο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν είναι ακόμα μακριά από την επίτευξη του στόχου που έθεσε στην αρχή της σεζόν να είναι μέλος της αποστολής της εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ.