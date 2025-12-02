Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κλήθηκε από τον γνωστό Αμερικανό YouTuber –εφευρέτη, Μαρκ Ρόμπερ να τεθεί αντιμέτωπος με τον ρομποτικό τερματοφύλακά του, ένα μηχάνημα σχεδιασμένο για να αποκρούει σουτ με απόλυτη ακρίβεια.

Παρότι αρχικά δυσκολεύτηκε, ο Πορτογάλος απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η εμπειρία και η τεχνική του μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και την πιο εξελιγμένη τεχνολογία.

Αφού είδε ότι τα δυνατά του σουτ δεν είχαν αποτέλεσμα, ο Ρονάλντο άλλαξε προσέγγιση.

Παρατήρησε την αντίδραση του ρομπότ και κατέληξε πως η λύση δεν ήταν η δύναμη, αλλά η τεχνική. Έτσι, δοκίμασε ένα σουτ με έντονο φάλτσο, δίνοντας στη μπάλα μια απρόβλεπτη καμπύλη.

Η τροχιά αυτή δεν μπορούσε να «διαβαστεί» από τον προγραμματισμό του ρομπότ, το οποίο αιφνιδιάστηκε.

Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, αποδεικνύοντας πως η δημιουργικότητα ενός κορυφαίου ποδοσφαιριστή μπορεί να νικήσει ακόμη και έναν… τέλειο μηχανισμό.