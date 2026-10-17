Η ξέφρενη πορεία της Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League συνεχίστηκε, με την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα να επικρατεί με 3-2 της Ίπσουιτς στο «Έτιχαντ» και να σημειώνει την έβδομη νίκη σε επτά αγώνες στο πρωτάθλημα.

Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League έφτασε στους 21 βαθμούς και βρίσκεται στο +6 από την περυσινή πρωταθλήτρια, Άρσεναλ, που δοκιμάζεται την Κυριακή στο «Σίτι Γκράουντ» με αντίπαλο τη Νότιγχαμ.

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