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Ο Βαγγέλης Παυλίδης έκρινε το θρίλερ της Μπενφίκα με την Εστρέλα Αμαδόρα, σκοράροντας στο 90+5’ και χαρίζοντας στους «αετούς» τη νίκη με 3-2.
Σε μια αναμέτρηση με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ και πέντε γκολ, ο Έλληνας επιθετικός είχε τον τελευταίο λόγο και κράτησε την ομάδα του στη διεκδίκηση του τίτλου.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μπενφίκα παρέμεινε πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο και αήττητη Πόρτο.
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