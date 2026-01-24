Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιούρι Μπας, ο οποίος σκόραρε δις (13′ και 36′), ο Άγιαξ επιβλήθηκε το Σάββατο με 2-0 σκορ της Φόλενταμ στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα», για την 20η αγωνιστική της Eredevisie, κι έτσι θα παραταχθεί με τη ψυχολογία στα ύψη στον «τελικό» (28/1), απέναντι στον Ολυμπιακό, για το Champions League.
Ο Φρεντ Γκριμ χρησιμοποίησε τους εξής παίκτες στο σημερινό ματς: Γιάρος, Μπας, Μπόουμαν, Γκάεϊ, Ρόσα, Κλάασεν (75′ Φιτζ-Χιμ), Ρέγκεερ (63′ Ιτακούρα), Στέουρ (63′ Μόκιο), Μπουνίντα (83′ Γκλουχ), Ντόλμπεργκ (75′ Βέγκχορστ), Γκοντς.
Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής:
Αγιαξ-Φόλενταμ 2-0
Ναϊμέγκεν-Τσβόλε 24/1
Αϊντχόφεν-Μπρέντα 24/1
Τβέντε-Εξέλσιορ 24/1
Τελστάρ-Άλκμααρ 25/1
Γκρόνινγκεν-Φορτούνα Σιτάρντ 25/1
Ουτρέχτη-Σπάρτα Ρότερνταμ 25/1
Φέγενορντ-Χεράκλες 25/1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)
Αϊντχόφεν 52
Άγιαξ 37 -20αγ.
Φέγενορν 36
Ναϊμέγκεν 32 -18αγ.
Γκρόνινγκεν 31
Τβέντε 29
Σπάρτα Ρότερνταμ 29
Αλκμάαρ 28 -18αγ.
Ουτρέχτη 23 -18αγ.
Τσβόλε 23
Χέρενφεν 24
Φορτούνα Σιτάρντ 22
Γκόου Αχέντ Ιγκλς 21
Εξέλσιορ 20 -18αγ.
Φόλενταμ 17 -20αγ.
Τέλσταρ 16
Χέρακλες14
Μπρέντα 14