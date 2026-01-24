Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιούρι Μπας, ο οποίος σκόραρε δις (13′ και 36′), ο Άγιαξ επιβλήθηκε το Σάββατο με 2-0 σκορ της Φόλενταμ στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα», για την 20η αγωνιστική της Eredevisie, κι έτσι θα παραταχθεί με τη ψυχολογία στα ύψη στον «τελικό» (28/1), απέναντι στον Ολυμπιακό, για το Champions League.

Ο Φρεντ Γκριμ χρησιμοποίησε τους εξής παίκτες στο σημερινό ματς: Γιάρος, Μπας, Μπόουμαν, Γκάεϊ, Ρόσα, Κλάασεν (75′ Φιτζ-Χιμ), Ρέγκεερ (63′ Ιτακούρα), Στέουρ (63′ Μόκιο), Μπουνίντα (83′ Γκλουχ), Ντόλμπεργκ (75′ Βέγκχορστ), Γκοντς.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής:

Αγιαξ-Φόλενταμ 2-0

Ναϊμέγκεν-Τσβόλε 24/1

Αϊντχόφεν-Μπρέντα 24/1

Τβέντε-Εξέλσιορ 24/1

Τελστάρ-Άλκμααρ 25/1

Γκρόνινγκεν-Φορτούνα Σιτάρντ 25/1

Ουτρέχτη-Σπάρτα Ρότερνταμ 25/1

Φέγενορντ-Χεράκλες 25/1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)

Αϊντχόφεν 52

Άγιαξ 37 -20αγ.

Φέγενορν 36

Ναϊμέγκεν 32 -18αγ.

Γκρόνινγκεν 31

Τβέντε 29

Σπάρτα Ρότερνταμ 29

Αλκμάαρ 28 -18αγ.

Ουτρέχτη 23 -18αγ.

Τσβόλε 23

Χέρενφεν 24

Φορτούνα Σιτάρντ 22

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 21

Εξέλσιορ 20 -18αγ.

Φόλενταμ 17 -20αγ.

Τέλσταρ 16

Χέρακλες14

Μπρέντα 14