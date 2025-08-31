Αγχώθηκε κόντρα στη Μαγιόρκα, αλλά πήρε τη νίκη 2-1 με ανατροπή και έκανε το 3/3 στο ξεκίνημα της φετινής La Liga η Ρεάλ Μαδρίτης!

Παρότι είδε τη Μαγιόρκα να «παγώνει» το «Μπερναμπέου», ανοίγοντας το σκορ στο 18′, ενώ είχε και τρία ακυρωθέντα γκολ στην πορεία του ματς, η αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League έκανε την ανατροπή και πήρε το τρίποντο, διευρύνοντας το σερί της στο ξεκίνημα της φετινής La Liga.

Η Ρεάλ προηγήθηκε με γκολ στο 7ο κιόλας λεπτό με τον Εμπαπέ, όμως ο Γάλλος είχε ξεκινήσει τη φάση όντας σε οριακότατη θέση οφσάιντ, με τους VAR να επεμβαίνουν και να ακυρώνουν το τέρμα.

Τελικά, ήταν οι φιλοξενούμενοι εκείνοι που άνοιξαν το σκορ στο 18′, με… δράστη τον Μούριτσι, πριν η Ρεάλ απαντήσει με δύο γκολ μέσα σε διάστημα δύο λεπτών, από Γκιουλέρ (37′)και Βινίσιους (38′).

Στο 45’+1′ ο Εμπαπέ είδε ένα ακόμα γκολ του να ακυρώνεται, και εκείνο για οφσάιντ, ενώ στο 55′ ο Γκιουλέρ πανηγύρισε το 3-1, με τους VAR να βλέπουν χέρι στο ξεκίνημα της φάσης, ακυρώνοντας γκολ για τρίτη φορά. Στο 65′ η Μαγιόρκα έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση, με τον Καρέρας να διώχνει πάνω στην γραμμή την προσπάθεια του Σάμου και με τη Ρεάλ να πανηγυρίζει τη νίκη για το 3/3 της.

