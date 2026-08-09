Με τον Αλέξη Καλογερόπουλο στη σύνθεσή της καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, η Νυρεμβέργη ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα της 2ης κατηγορίας της Γερμανίας.

Η ομάδα του Μίροσλαβ Κλόζε είχε για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μοχάμεντ Αλί Ζομά, ο οποίος σημείωσε και τα τρία γκολ στο 3-0 επί της Ντιναμό Δρέσδης. Ο άσος της Νυρεμβέργης σκόραρε στο 9’, στο 45’+3’ και στο 75’.

Ο 22χρονος Καλογερόπουλος, που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, μετά τη θητεία του στον Βόλο, είχε για τα τελευταία λεπτά στο πλευρό του τον Γιάννη Μασούρα. Ο 29χρονος δεξιός μπακ πέρασε ως αλλαγή στο 72′ στη θέση του Τιμ Γιάνις.