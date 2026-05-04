Αγκαλιά με την ανανέωση της παρουσίας της στην Premier League βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ που πανηγύρισε την τέταρτη νίκη της στα τελευταία πέντε παιχνίδια. Μετά το εντυπωσιακό 5-0 στην έδρα της Σάντερλαντ, νίκησε με 3-1 μέσα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» την Τσέλσι στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής και πλέον είναι πολύ κοντά στην παραμονή της.

Την ίδια ώρα η Τσέλσι που συνεχίζει να παραπατάει αγωνιστικά, έφτασε στην 6η σερί ήττα της στο πρωτάθλημα!

Οι «μπλε» δεν βελτίωσαν την αγωνιστική εικόνα τους μετά την απόλυση του Λίαμ Ροσενιόρ και πλέον έπεσαν στην 9η θέση κι εκτός της ζώνης των ευρωπαϊκών «εισιτηρίων». Μοναδική διέξοδός για την Ευρώπη είναι ο τελικός του Κυπέλλου με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό, καθώς πριν το 20λεπτο είχε πάρει ήδη προβάδισμα δύο τερμάτων με τα γκολ των Αβονίγι (2′) και Ιγκόρ Ζεσούς (18′ πέναλτι). Στο 45’+10′ ο Κόουλ Πάλμερ απέτυχε να νικήσει απ’ την άσπρη βούλα τον Σελς, για να έρθει και το τρίτο γκολ για τους φιλοξενούμενους στο 52′ και πάλι με τον Αβονίγι. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ζοάο Πέδρο διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Η 35η αγωνιστική:

Λιντς-Μπέρνλι 3-1 (8′ Σταχ, 52′ Οκαφόρ, 56′ Κάλβερτ-Λιούιν – 71′ Τσαουνά)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 3-0 (15′ αυτ. Μαυροπάνος, 52′ Τιάγκο, 83′ Ντάμσγκααρντ)

Νιούκαστλ-Μπράιτον 3-1 (12′ Οσούλα, 24′ Μπερν, 90’+ Μπαρνς-61′ Χίσελγουντ)

Γουλβς-Σάντερλαντ 1-1 (54′ Μπουένο-17′ Μουκιέλε)

Άρσεναλ-Φούλαμ 3-0 (9΄, 45+4΄ Γκιόκερες, 40΄ Σάκα)

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 3-0 (10′ αυτ. Λέρμα, 30′ Κρουπί, 77′ Ράγιαν)

Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ 3-2 (6′ Κούνια, 14′ Σέσκο, 77′ Μέινο – 47′ Σομποσλάι, 56′ Χάκπο)

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2 (90+6΄ Μπουεντιά – 12΄ Γκάλαχερ, 25΄ Ρισάρλισον)

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-3 (90’+3′ Ζοάο Πέδρο – 2′, 52′ Αβονίγι, 18′ πέν. Ιγκόρ Ζεσούς)

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι 22:00

Βαθμολογία (σε 35 αγώνες)

Άρσεναλ 76 – Champions League

Μάντσεστερ Σίτι 70 -33αγ. – Champions League

Μάντσεστερ Γ. 64

Λίβερπουλ 58

Άστον Βίλα 58

Μπόρνμουθ 52

Μπρέντφορντ 51

Μπράιτον 50

Τσέλσι 48

Φούλαμ 48

Έβερτον 47 -34αγ.

Σάντερλαντ 47

Νιούκαστλ 45

Κρίσταλ Πάλας 43 -34αγ.

Λιντς 43

Νότιγχαμ Φόρεστ 42 -34αγ.

Τότεναμ 37

——————–

Γουέστ Χαμ 36

Μπέρνλι 20 – Υποβιβάστηκε

Γουλβς 18 – Υποβιβάστηκε