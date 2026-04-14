Την κατάλληλη στιγμή ξύπνησε η Φιορεντίνα από τον αγωνιστικό λήθαργο στον οποίο βρισκόταν στο μεγαλύτερο μέρος της εφετινής σεζόν στη Serie A.

Οι «βιόλα» είχαν βρεθεί να είναι αρκετά χαμηλά στη βαθμολογία και κινδύνευαν με υποβιβασμό, ωστόσο με δύο σερί νίκες έχουν πάρει βαθιά ανάσα.

Η ομάδα της Φλωρεντίας, χάρη σε γκολ του Γκόσενς λίγο πριν συμπληρωθεί το ημίωρο, επιβλήθηκε τη Δευτέρα με 1-0 της Λάτσιο, στον αγώνα που έριξε την αυλαία της 32ης αγωνιστικής και με αυτό το τρίποντο απομακρύνθηκε οκτώ βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού.

