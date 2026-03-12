Η Παρτίζαν ήταν η μεγάλη νικήτρια στο μοναδικό αγώνα της Euroleague για την Τετάρτη 11 Μαρτίου. Οι αδιάφοροι βαθμολογικά Σέρβοι επικράτησαν 88-82 της Βίρτους στη Μπολόνια και επί της ουσίας έβαλαν στοπ στα όνειρα των Ιταλών για να προλάβουν το… τρένο των Play-In.

Η ομάδα του Χοάν Πεναρόγια πανηγύρισε την εκτός έδρας νίκη στο ματς για την 31η αγωνιστική και ανέβηκε στο 10-20 της βαθμολογίας. Από την άλλη, η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς υποχώρησε στο 13-18.

Ο Άιζακ Μπόνγκα ξεχώρισε με νταμπλ νταμπλ, έχοντας 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, προσθέτοντας στη στατιστική του και 5 ασίστ. Μεγάλο παιχνίδι έκανε ο Κάρλικ Τζόουνς με 19 πόντους, ενώ διψήφιοι ήταν οι Ντίλαν Οσετκόφσκι (13π.) και Τόνι Τζεκίρι (10π.).

Για τη Βίρτους ξεχώρισαν οι Κάρσεν Έντουαρντς με 19 πόντους και Ματ Μόργκαν με 18. Να σημειωθεί ότι η ιταλική ομάδα αγωνιζόταν χωρίς τους Αλεσάντρο Παγιόλα και Ντάνιελ Χάκετ, ενώ μέσα στο ματς αποχώρησε και ο Λούκα Βιλντόζα.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 48-52, 63-65, 82-88.