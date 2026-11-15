Η εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου επικράτησε με 4-1 της Κύπρου στο στάδιο «Αλφαμέγα» της Λεμεσού, για την 6η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League C, και ολοκλήρωσε αήττητη την πορεία της στη διοργάνωση.

Η τελική κατάταξη είχε κριθεί πριν από την αναμέτρηση. Το Μαυροβούνιο είχε εξασφαλίσει την πρώτη θέση με 16 βαθμούς και την απευθείας άνοδο στη League B, ενώ η Κύπρος τερμάτισε δεύτερη με οκτώ βαθμούς και θα διεκδικήσει την άνοδο μέσω διπλών αγώνων play-off.

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