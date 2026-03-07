Η Κόμο συνεχίζει τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις στην Serie A περνώντας και από τη Σαρδηνία με 2-1 επί της Κάλιαρι, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Serie A.
