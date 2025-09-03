H Λιθουανία βρέθηκε ακόμη και στο -12 απέναντι στη Σουηδία, αλλά στο τέλος πήρε αυτό που ήθελε, την 4η νίκη της στο Ευρωμπάσκετ 2025, με 74-71, στο πλαίσιο της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής του 2ου ομίλου.

Τόσο οι Λιθουανοί, όσο και οι Σουηδοί είχαν προκριθεί, αλλά η Λιθουανία ήθελε περισσότερο τη νίκη, αφού διακυβεύεται η θέση που θα καταλάβει και ο αντίπαλος που θα βρει απέναντί της στη Ρίγα, στον νοκ άουτ χιαστί αγώνα στη φάση των «16». Η Λιθουανία περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα Φινλανδία-Γερμανία (20:30) για να γνωρίζει αν θα είναι 2η. Η Λιθουανία θέλει νίκη της Γερμανίας για να είναι δεύτερη.

Το αρνητικό για τη Λιθουανία είναι πως είδε τον Μαργκίρις Νορμάντας να τραυματίζεται (διάστρεμμα) και ν΄ αποχωρεί από τον αγώνα.

Η Σουηδία έμαθε πως προκρίνεται νωρίτερα σήμερα, όταν η Μεγάλη Βρετανία έκανε την έκπληξη, νίκησε το Μαυροβούνιο και το έθεσε εκτός διοργάνωσης. Οι Σουηδοί ήξεραν πως θα είναι 4οι στον 2ο όμιλο, με τους Βρετανούς 5ους και του Μαυροβούνιος 6ους και… αποκλεισμένους.

Και στην 4η περίοδο έγινε «μάχη», λες και η Σουηδία, ήθελε ν’ αποδείξει πως δίκαια βρέθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «16» ενός Ευρωμπάσκετ. Με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας εκτός στα τελευταία λεπτά, ο Άρνας Βελίτσκα έδωσε προβάδισμα 71-69 υπέρ της Λιθουανίας, ο ίδιος ευστόχησε και σε δύο βολές για το 73-69, με τον Σιμόν Μπίργκαντερ να μειώνει σε 73-71, στα 13΄΄ για τη Σουηδία. Ο Τομπίας Μποργκ υπέπεσε σε φάουλ στον Ίγκνας Σαργκιούνας κι εκείνος με μία εύστοχη βολή διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είχε συγκομιδή 18 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Άρνας Βελίτσκα μέτρησε 14 πόντους και 7 ασίστ, για τη Λιθουανία.

Από τη Σουηδία ξεχώρισε ο Πέλε Λάρσον με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 5-21, 33-39, 54-53, 74-71

Διαιτητές: Μαέστρε (Γαλλία), Ολιό (Γαλλία), Μάνχαϊμ (Ισραήλ)

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Νορμάντας, Βελίτσκα 14 (1), Ραντζεβίτσιους 13, Τουμπέλις 12, Μπιρούτις, Βαλαντσιούνας 18, Γκιεντράιτις 4, Σαρτζιούνας 6, Σιρβίντις 7 (1)

ΣΟΥΗΔΙΑ (Ρίπινεν): Άντερσον 6 (1), Ράμστεντ 1, Φολκ 2, Μποργκ 13 (3), Λάρσον 18 (2), Χάκανσον 6 (1), Γκάντεφορς 3, Πάντζαρ 4, Εντζιέ 8, Μπιργκάντερ 10