Η Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε με ένα σπουδαίο «διπλό» από τη… δεύτερη έδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Πιο συγκεκριμένα το συγκρότημα του Σκαριόλο επιβλήθηκε με 75-74 της ομάδας του Ιτούδη και με τη δεύτερη φετινή εκτός έδρας νίκη της στην EuroLeague έβαλε πίεση στους πρωτοπόρους.

Αυτή ήταν η τέταρτη ήττα των Ισραηλινών, οι οποίοι είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο 9-4, την ώρα που οι Ισπανοί έχουν πλέον 7-6.

Το ματς εξελίχθηκε σε θρίλερ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Η Ρεάλ, παρότι βρέθηκε πίσω με 71-69 στο 37’, αντέδρασε ιδανικά: ο Ταβάρες ισοφάρισε με βολές και στη συνέχεια Ντεκ και Χεζόνια πήραν πάνω τους το παιχνίδι, με τον Κροάτη να γράφει το 71-75 στο 38’.

Ο Μότλεϊ απάντησε με τρίποντο μειώνοντας σε 74-75, αλλά από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες… πάγωσαν επιθετικά, χάνοντας αλλεπάλληλα σουτ πίσω από τα 6,75.

Η Χάποελ είχε τη μεγάλη ευκαιρία να κλέψει το παιχνίδι στο φινάλε, όμως το τρίποντο του Μίσιτς στην εκπνοή ήταν άστοχο, αφήνοντας τη νίκη να καταλήξει στη «βασίλισσα».

Κορυφαίος για τη Ρεάλ ήταν ο Μάριο Χεζόνια με 19 πόντους, ενώ για τους Ισραηλινούς ξεχώρισαν οι Μπέικον και Τζόουνς, που σημείωσαν από 14.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 36-39, 58-60, 74-75

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Μότλι 10 (2/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τζόουνς 14 (4/6 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπλέικνι 14 (3/7 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Μπράιαντ 13 (2/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μάλκολμ 3 (1), Μίτσιτς 8 (4/6 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γουέινραϊτ 6 (2), Οτούρου 6 (3/4 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 μπλοκ)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 2 (0/5 σουτ, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Αμπάλδε 11 (3/4 τρίποντα), Καμπάσο 11 (1/3 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Οκίκι, Χεζόνια 19 (5/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μάλεντον 6 (1/9 σουτ), Ντεκ 9 (4/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Γκαρούμπα 4, Ταβάρες 4 (1/4 δίποντα, 2/6 βολές, 7 ριμπάουντ), Γιουλ 3 (1), Φελίς 6 (3/3 δίποντα)