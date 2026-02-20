Με σημαντικά «διπλά» ολοκληρώθηκαν τα πρώτα παιχνίδια των playoffs του Conference League.

Η Τσέλιε, πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ στους «16», απέδρασε με νίκη 3-2 από την έδρα της Ντρίτα, χάρη σε γκολ του Ποπλάτνικ στο 90+4’. Οι Σλοβένοι είχαν προηγηθεί 2-0 με Κούτσις (19’) και Αβντίλι (41’), όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με Κρασνίκι (59’) και Μπαλάι (75’) πριν έρθει το δραματικό φινάλε.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στους «16» τον νικητή του ζευγαριού Νόα – Άλκμααρ ή Ντρίτα – Τσέλιε, με την κλήρωση για τη φάση των «16», αλλά και για προημιτελικά και ημιτελικά, να έχει προγραμματιστεί για τις 27 Φεβρουαρίου.

