Η Μονακό έβαλε φωτιά… στην κορυφή με την εκτός έδρας νίκη της 3-1 επί της πρωτοπόρου Παρί Σεν Ζερμέν για την 25η αγωνιστική της Ligue1.

σχόλια αναγνωστών
