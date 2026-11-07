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Η Τουλούζ επέστρεψε στις νίκες έπειτα από δύο διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα, επικρατώντας με 3-1 της Στρασμπούρ στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 10ης αγωνιστικής της Ligue 1.
Με το τρίποντο, οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στη μεσαία ζώνη της βαθμολογίας.
Στο «Stadium de Toulouse», ο Ιντάλγκο έδωσε το προβάδισμα στην Τουλούζ λίγο πριν από την ανάπαυλα, ενώ ο ΜακΚένζι έκανε το 2-0 στο 56ο λεπτό.
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