Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 3-2 εκτός έδρας της Νις, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Ligue 1, και έφτασε τις 12 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Πρόκειται για επίδοση-ρεκόρ για τον Λουίς Ενρίκε, ο οποίος είχε πανηγυρίσει 11 σερί νίκες με την Μπαρτσελόνα.

Η νίκη, ωστόσο, επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Ντεζιρέ Ντουέ. Ο Γάλλος διεθνής αποχώρησε λίγο πριν από την ανάπαυλα, με έντονους πόνους στο γόνατο και με τη βοήθεια φορείου. Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, στην Παρί υπάρχει ανησυχία για πιθανή ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο του 20χρονου, χωρίς να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

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