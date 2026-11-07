Η Χαλ των Κωνσταντή Τζολάκη και Χρήστου Μουζακίτη προέβαλε σθεναρή αντίσταση στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη, ωστόσο, έστω και δύσκολα, η πρωταθλήτρια Αγγλίας πήρε τη νίκη στον ελληνικό εμφύλιο.

Η ομάδα του Αρτέτα χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το 72ο λεπτό για να βρει τη λύση απέναντι στις τίγρεις, με τον Μάρτιν Έντεγκααρντ να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0 στο «Emirates».

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