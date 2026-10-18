Η Χόφενχαϊμ πανηγύρισε στο ντέρμπι των ουραγών με την Γκλάντμπαχ, με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 6ης αγωνιστικής της Bundesliga. Η εκ των αντιπάλων του ΟΦΗ στο Europa League, επικράτησε με 2-1 στο «Μπορούσια Παρκ», αφήνοντας την αντίπαλό χωρίς βαθμό μετά από 6 ματς και στο απόλυτο μηδέν.

Με τη δεύτερη νίκη της η Χόφενχαϊμ πήρε βαθιά ανάσα, ξεφεύγοντας από τη διακεκαυμένη ζώνη.

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