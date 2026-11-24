Σημαντική εκτός έδρας νίκη με 87-79 επί της Μπάγερν πανηγύρισε η Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Μόναχο, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν με ρεκόρ 4-10.

Η αναμέτρηση είχε χαρακτήρα ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα και καμία να μην καταφέρνει να αποκτήσει διαφορά ασφαλείας. Η Μπάγερν επέστρεψε δυναμικά στην τρίτη περίοδο, ισοφαρίζοντας σε 63-63 και παίρνοντας προσωρινά το προβάδισμα, ενώ έκλεισε το δεκάλεπτο στο +2 (68-66).

Η Μακάμπι είχε τον τελευταίο λόγο, με τον Σόρκιν να αναλαμβάνει δράση στην τελική ευθεία. Ο Ισραηλινός σημείωσε οκτώ διαδοχικούς πόντους στο 37ο λεπτό, διαμορφώνοντας το 81-74 και βάζοντας τις βάσεις για το πολύτιμο διπλό των φιλοξενούμενων.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 43-50, 68-66, 79-87

Μπάγερν (Γκαβέλ): Νόρις 5, Ντα Σίλβα 2, Μπότσαμπ 13 (3), Γουάσινγκτον 13 (1), Φέγκτμαν 8 (2), Γιένσεν, Τζέσαπ 10 (2), Ομπστ 12 (2), Γιοκουμπάιτις 8, Τίμαν 7, Γουάιλι 1,

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Κάτας): Χορντ 6, Κλαρκ 13 (1), Λαβί 4, Μπέικοτ, Σόρκιν 17 (4), Μπρισέτ 5, Γουάλας 12 (1), Τάις, Μάνταρ 13 (4), Μπάλντγουιν 10, Κόλσον 7.