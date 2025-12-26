Η Μονακό αναδείχθηκε νικήτρια με 100-95 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, στο μεταξύ τους ντέρμπι, που διεξήχθη στο Πριγκιπάτο την Παρασκευή, για την 18η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με τη δεύτερη διαδοχική νίκη της ανέβηκε στο 11-7, ενώ στον αντίποδα η «βασίλισσα» υποχώρησε στο 10-8.

Ο Έλι Οκόμπο με 22 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Μονεγάσκων, 15 πέτυχε ο Μάικ Τζέιμς που είχε και 5 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Από 12 πόντους σημείωσαν οι Νέντοβιτς και Στραζέλ, 11 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν η συγκομιδή του Άλφα Ντιαλό, αλλά οι 10 πόντοι του Νίκολα Μίροτιτς στο τέλος… ήταν αυτοί που δημιούργησαν το μομέντουμ για τη μεγάλη νίκη των παικτών του Βασίλη Σπανούλη.

Από τη Ρεάλ, ο Έντι Ταβάρες που μετρούσε 19 πόντους ήδη όταν το σκορ ήταν 36-34 τέλειωσε το ματς με 21 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ο Φακούντο Καμπάτσο αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ των ηττημένων με 28 πόντους (6/7 τρίποντα), 10 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, ενώ 12 πόντους σημείωσε ο Τσούμα Οκέκε.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 47-40, 70-70, 100-95

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Οκόμπο 22 (7/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Μπλόσομγκεϊμ 6 (4 ριμπάουντ), Τάις 8 (3/5 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Ντιάλο 11 (4/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Χέιζ 4 (7 ριμπάουντ), Τάρπι, Νέντοβιτς 12 (3/4 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Στράζελ 12 (2/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Μίροτιτς 10 (2/6 τρίποντα), Τζέιμς 15 (3/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Κράμερ 2, Αμπάλδε 7, Καμπάσο 28 (3/5 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ) Οκίκι 12, Προσίντα 3, Χεζόνια 6 (5 ριμπάουντ), Μαλεντόν 5, Ντεκ (4 ριμπάουντ), Καρούμπα 2, Ταβάρες 21 (9/15 δίποντα, 11 ριμπάουντ), Λεν