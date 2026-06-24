Ο Έι Τζέι Ντιμπάντσα είναι ο μεγάλος νικητής του NBA Draft 2026, καθώς οι Ουάσιγκτον Ουίζαρντς τον επέλεξαν στο Νο1, ποντάροντας στον 19χρονο φόργουορντ για να ηγηθεί της προσπάθειας επιστροφής της ομάδας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Ντιμπάντσα, ο οποίος προέρχεται από το BYU, θεωρούνταν μαζί με τον Ντάριν Πίτερσον τα κορυφαία ταλέντα της φετινής διαδικασίας. Στη μοναδική του κολεγιακή σεζόν μέτρησε 25,5 πόντους, 6,8 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ κατά μέσο όρο, οδηγώντας την πρώτη κατηγορία του NCAA στο σκοράρισμα.

Στο Νο2 οι Γιούτα Τζαζ επέλεξαν τον Ντάριν Πίτερσον, ενώ στο Νο3 ακολούθησε ο Κάμερον Μπούζερ των Μέμφις Γκρίζλις, γιος του άλλοτε All-Star Κάρλος Μπούζερ. Την πρώτη τετράδα συμπλήρωσε ο Κέιλεμπ Ουίλσον, που κατέληξε στους Σικάγο Μπουλς.

AJ Dybantsa is selected 1st overall by the @WashWizards in the 2026 NBA Draft! Watch on ABC & ESPN. pic.twitter.com/knmAlc87pt — NBA (@NBA) June 24, 2026

Οι επιλογές πρώτου γύρου στο NBA Draft 2026:

1. Έι Τζέι Ντιμπάντσα (Ουάσιγκτον Ουίζαρντς)

2. Ντάριν Πίτερσον (Γιούτα Τζαζ)

3. Κάμερον Μπούζερ (Μέμφις Γκρίζλις)

4. Κέιλεμπ Ουίλσον (Σικάγο Μπουλς)

5. Κίτον Ουάγκλερ (Λος Άντζελες Κλίπερς)

6. Μικέλ Μπράουν τζούνιορ (Μπρούκλιν Νετς)

7. Ντάριους Άκουφ τζούνιορ (Σακραμέντο Κινγκς)

8. Κίνγκστον Φλέμινγκς (Ατλάντα Χοκς)

9. Μορέζ Τζόνσον τζούνιορ (Ντάλας Μάβερικς)

10. Μπρέιντεν Μπέρις (Μιλγουόκι Μπακς)

11. Γιαξέλ Λέντενμπεργκ (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς)

12. Αντάι Μάρα (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ)

13. Νέιτ Έιμεντ (Μιλγουόκι Μπακς)

14. Χανς Στάινμπαχ (Σάρλοτ Χόρνετς)

15. Ντέιλιν Σουέιν (Σικάγο Μπουλς)

16. Μπένετ Στιρτζ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ)

17. Εμπούκα Οκόριε (Ντιτρόιτ Πίστονς)

18. Κρίστιαν Άντερσον (Σάρλοτ Χόρνετς)

19. Άλεν Γκρέιβς (Τορόντο Ράπτορς)

20. Τζέιντεν Κουάιντανς (Σαν Αντόνιο Σπερς)

21. Καρίμ Λόπεζ (Μέμφις Γκρίζλις)

22. Λάμπαρον Φίλον τζούνιορ (Φιλαδέλφεια 76ερς)

23. Ζούμπι Έτζιοφορ (Ατλάντα Χοκς)

24. Κάμερον Καρ (Λος Άντζελες Λέικερς)

25. Σέρχιο Ντε Λαρέα (Νιου Γιορκ Νικς)

26. Τάρις Ριντ τζούνιορ (Σαν Αντόνιο Σπερς)

27. Κρις Σενάκ τζούνιορ (Μπόστον Σέλτικς)

28. Τζόσουα Τζέφερσον (Μπρούκλιν Νετς)

29. Άλεξ Καραμπάν (Σακραμέντο Κινγκς)

30. Κόα Πιτ (Φοίνιξ Σανς)