Ο Κιλιάν Εμπαπέ, θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες λόγω τραυματισμού στο γόνατο σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP),

Ο Γάλλος αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, υπέστη ρήξη στον πλάγιο σύνδεσμο του γονάτου του, σύμφωνα με την πηγή, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της εφημερίδας L’Equipe.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, ο οποίος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, αναμένεται να χάσει αρκετούς αγώνες πρωταθλήματος με τη Ρεάλ Μαδρίτης και πιθανώς τον αγώνα του Champions League εναντίον της πρώην ομάδας του, Μονακό, στις 20 Ιανουαρίου.