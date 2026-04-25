Ισπανικά Μέσα μεταδίδουν την είδηση ότι ο Έντερ Μιλιτάο θα περάσει από την πόρτα του χειρουργείου για να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του, με συνέπεια να τεθεί νοκ-άουτ από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο Έντερ Μιλιτάο δεν θα αγωνιστεί ξανά με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το υπόλοιπο της σεζόν, ούτε θα αγωνιστεί με τη Βραζιλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά, σε ένα ακόμη τεράστιο πλήγμα για τη «Σελεσάο», που δεν θα έχει επίσης στη διάθεσή της ούτε τον Εστεβάο της Τσέλσι, τον Ροδρίγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ακόμη αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Νεϊμάρ.

