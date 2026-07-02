Χωρίς τον Λούκας Πακετά θα παραταχθεί η Βραζιλία στον αγώνα της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 απέναντι στη Νορβηγία (5/7, 23:00).

Σύμφωνα με πηγή της Βραζιλιάνικης Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας (CBF), ο μέσος τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού στο ματς με την Ιαπωνία τη Δευτέρα στο Χιούστον και ακολουθεί εντατική θεραπεία.

Ο Πακετά αποτελεί τη μοναδική απουσία για τον Κάρλο Αντσελότι, ωστόσο η επιστροφή στη δράση δεν θα έρθει πριν τον τελικό του Μουντιάλ, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium.

Με αυτά τα δεδομένα ο Αντελότι είτε θα χρησιμοποιήσει στη θέση του τον Ντανίλο Σάντος, είτε θα αλλάξει σχηματισμό για να βάλει στην ενδεκάδα έναν ακόμα επιθετικό. Φαβορί είναι οι Έντρικ και Γκάμπριελ Μαρτινέλι.

Η Εθνική Βραζιλίας προπονήθηκε την Πέμπτη (2/7) στο προπονητικό κέντρο Columbia Park, στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ, κάτω από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου και την αισθητή θερμοκρασία τους 41 βαθμούς.

Από το ανοιχτό για τους δημοσιογράφους μέρος της προπόνησης απουσίασε επίσης ο 19χρονος επιθετικός Ραγιάν, ο οποίος ακολούθησε πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο, όμως η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τη Νορβηγία θεωρείται βέβαιη.