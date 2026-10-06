Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας (NFF) προέβη σε δύο παράλληλες καταγγελίες κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο, αναφορικά με τρία πρόσφατα ζητήματα που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα.

Οι Νορβηγοί υπέβαλαν τα έγγραφα στις επιτροπές δεοντολογίας και διακυβέρνησης της FIFA, δίνοντας επίσημη μορφή στην αμφισβήτηση εκ μέρους της NFF προς την ηγεσία του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

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