Ο αμυντικός της Νότιγχαμ Φόρεστ, Όλα Άινα, τέθηκε εκτός δράσης λόγω τραυματισμού στον δικέφαλο που υπέστη κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική Νιγηρίας, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (12/9) η ομάδα της Premier League.

Η Φόρεστ δεν διευκρίνισε για πόσο χρονικό διάστημα θα απουσιάσει ο 28χρονος άσος, ο οποίος τραυματίστηκε στην ισοπαλία (1-1) της Νιγηρίας με τη Νότια Αφρική στον προκριματικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Τρίτη, ωστόσο το BBC μετέδωσε ότι θα μείνει εκτός για τρεις μήνες.

«Όλοι στον σύλλογο στέλνουν τις καλύτερες ευχές τους στον Όλα και του εύχονται ταχεία ανάρρωση», ανέφερε η Φόρεστ σε ανακοίνωσή της.

Ο πρώην παίκτης της Τσέλσι, Άινα, κατέγραψε 35 εμφανίσεις πρωταθλήματος με τη Φόρεστ την περασμένη σεζόν. Η Φόρεστ φιλοξενείται το Σάββατο (13/9) από την Άρσεναλ.