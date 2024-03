Τον Βρετανό πρωθυπουργό, Ρίσι Σούνακ υποδέχθηκε στο «City Ground» ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, στα αποκαλυπτήρια μία νέας πρωτοβουλίας της ομάδας της Premier League για την υγεία και τον αθλητισμό στο Nότιγχαμσαϊρ, προσκαλώντας τον κόσμο για άθληση τουλάχιστον μία ώρα την εβδομάδα.

Ο πρωθυπουργός της Αγγλίας βρέθηκε στο ιστορικό γήπεδο της Νότιγχαμ και έπαιξε με μικρούς και μεγάλους φίλαθλους, ενώ έκανε και τον διαιτητή, έχοντας ακολούθως συνομιλία για αρκετή ώρα με τον Έλληνα παράγοντα για θέματα που αφορούν το ποδόσφαιρο κι όχι μόνο.

«Νομίζω ότι η πρωτοβουλία της Νότιγχαμ και της E.ON να κάνουν όλους στην πόλη, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, να αθλούνται για μία ώρα την εβδομάδα, είναι μια φανταστική εκστρατεία και είναι ένα πραγματικό παράδειγμα πως ένας σύλλογος μπορεί να προσφέρει στην κοινότητα.

Το Νότιγχαμ θα είναι ένα πιο χαρούμενο και υγιές μέρος λόγω αυτής της πρωτοβουλίας» τόνισε ο Ρίσι Σούνακ, ενώ απ’ την πλευρά του ο Βαγγέλης Μαρινάκης υπογράμμισε:

«Αυτή η πρωτοβουλία για να διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί και ενήλικας στην περιοχή έχει πρόσβαση σε τουλάχιστον μία ώρα άσκησης κάθε εβδομάδα είναι τόσο σημαντική και θα βάλουμε όλη μας την ενέργεια και τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτό είναι δυνατό.

Ό,τι χρειάζεται για να πετύχει αυτό το έργο, ό,τι επένδυση απαιτείται, προσωπικά δεσμεύομαι να το κάνω για αυτήν την περιοχή. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που μπορούμε να συνεισφέρουμε σε ένα έργο που μπορεί να αλλάξει το μέλλον των παιδιών μας και όλων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό για την υποστήριξή του και όλους όσοι θα συμβάλουν στην επιτυχία αυτού του έργου».

‘A New Vision For Sport’

Hear from Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis, chairman Tom Cartledge and Prime Minister Rishi Sunak on the launch of a new community health initiative for Nottinghamshire. pic.twitter.com/sH5jg9Kdqm

— Nottingham Forest (@NFFC) March 22, 2024